Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей после возвращения из ливийского плена активно участвует в городской жизни Петербурга. «Аргументы и факты» назвали коренного ленинградца Человеком года Северной столицы.

После возвращения в Россию из ливийского плена социолог Максим Шугалей активно занялся проблемами жителей города на Неве. Он планировал представлять интересы петербуржцев в ЗакСе. Из-за многочисленных фальсификаций, устроенных местными властями, депутатом городского парламента он так и не стал. Но это не помешало Шугалею продолжать свою деятельность во благо Петербурга и его жителей.

Шугалей рассказал журналистам АиФ, что по возвращении из Ливии в родной Петербург он был неприятно удивлен. Город сильно изменился. Многие объекты культурного наследия сгорели или разрушились. Падение штукатурки, лепнины и даже балконов стало обыденностью. И тогда социолог решил выпустить альбом под названием «Утраченный Петербург», чтобы напомнить чиновникам про ответственность за город.

В альбоме собраны фотографии 160 зданий, которые формируют неповторимый дух и образ Северной столицы. Из-за попустительства Смольного и команды губернатора Александра Беглова они могут навсегда исчезнуть.