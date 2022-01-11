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Максим Шугалей напомнил петербургским властям про ответственность за город

Общество
Максим Шугалей напомнил петербургским властям про ответственность за город

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей после возвращения из ливийского плена активно участвует в городской жизни Петербурга. «Аргументы и факты» назвали коренного ленинградца Человеком года Северной столицы.

После возвращения в Россию из ливийского плена социолог Максим Шугалей активно занялся проблемами жителей города на Неве. Он планировал представлять интересы петербуржцев в ЗакСе. Из-за многочисленных фальсификаций, устроенных местными властями, депутатом городского парламента он так и не стал. Но это не помешало Шугалею продолжать свою деятельность во благо Петербурга и его жителей.

Шугалей рассказал журналистам АиФ, что по возвращении из Ливии в родной Петербург он был неприятно удивлен. Город сильно изменился. Многие объекты культурного наследия сгорели или разрушились. Падение штукатурки, лепнины и даже балконов стало обыденностью. И тогда социолог решил выпустить альбом под названием «Утраченный Петербург», чтобы напомнить чиновникам про ответственность за город.

В альбоме собраны фотографии 160 зданий, которые формируют неповторимый дух и образ Северной столицы. Из-за попустительства Смольного и команды губернатора Александра Беглова они могут навсегда исчезнуть.

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