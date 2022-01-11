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The Washington Post назвал Шугалея ключевой фигурой по продвижению России за рубежом

Политика
The Washington Post назвал Шугалея ключевой фигурой по продвижению России за рубежом

Вашингтон, 11 января. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей появился на первой полосе американского издания The Washington Post. Авторы публикации напомнили, что социолог открыл офис в Кабуле для продвижения российских интересов в Афганистане.

Журналисты из Соединенных Штатов внимательно следят за деятельностью ученого в странах Африки и Ближнего Востока. В публикации The Washington Post отмечены работа Шугалея в Судане, Ливии, ЦАР, Мали и других странах. Авторы статьи назвали социолога российским патриотом, который «бесстрашно устремляется в самое пекло».

«Не обращая внимания на опасность, он едет в африканские страны, а теперь и в Афганистан, для продвижения России», — подчеркивается в статье.

The Washington Post назвал Шугалея ключевой фигурой по продвижению России за рубежом
Федеральное агентство новостей  / 

Проводя социологические исследования, президент Фонда защиты национальных ценностей глубоко погрузился в проблематику африканской и ближневосточной реальности. Весной 2019 года его и переводчика Самера Суэйфана незаконно арестовали в Ливии во время рабочей командировки. Без предъявления обвинений их посадили в частную тюрьму «Митига» в Триполи, которая находится под контролем главаря группировки RADA Адб аль-Рауфа Карры.

Надзиратели пытали, избивали и лишали сна россиян, пытаясь добиться от них признания в проведении незаконной деятельности. До ареста они опрашивали граждан в рамках исследования, на которое получили разрешение от расформированного к настоящему моменту триполитанского Правительства национального согласия (ПНС).

Шугалея и Суэйфана освободили и вернули на родину лишь спустя 18 месяцев заточения – 11 декабря 2020 года. Это удалось сделать благодаря совместной операции Минобороны, МИД РФ, ряда правозащитных и общественных организаций, а также частных лиц.

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