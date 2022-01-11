Вашингтон, 11 января. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей появился на первой полосе американского издания The Washington Post. Авторы публикации напомнили, что социолог открыл офис в Кабуле для продвижения российских интересов в Афганистане.

Журналисты из Соединенных Штатов внимательно следят за деятельностью ученого в странах Африки и Ближнего Востока. В публикации The Washington Post отмечены работа Шугалея в Судане, Ливии, ЦАР, Мали и других странах. Авторы статьи назвали социолога российским патриотом, который «бесстрашно устремляется в самое пекло».

«Не обращая внимания на опасность, он едет в африканские страны, а теперь и в Афганистан, для продвижения России», — подчеркивается в статье.

Федеральное агентство новостей /

Проводя социологические исследования, президент Фонда защиты национальных ценностей глубоко погрузился в проблематику африканской и ближневосточной реальности. Весной 2019 года его и переводчика Самера Суэйфана незаконно арестовали в Ливии во время рабочей командировки. Без предъявления обвинений их посадили в частную тюрьму «Митига» в Триполи, которая находится под контролем главаря группировки RADA Адб аль-Рауфа Карры.

Надзиратели пытали, избивали и лишали сна россиян, пытаясь добиться от них признания в проведении незаконной деятельности. До ареста они опрашивали граждан в рамках исследования, на которое получили разрешение от расформированного к настоящему моменту триполитанского Правительства национального согласия (ПНС).

Шугалея и Суэйфана освободили и вернули на родину лишь спустя 18 месяцев заточения – 11 декабря 2020 года. Это удалось сделать благодаря совместной операции Минобороны, МИД РФ, ряда правозащитных и общественных организаций, а также частных лиц.