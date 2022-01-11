Диалог России и США по Украине напомнил дипломату Рябкову боевик со Шварценеггером

Россия не имеет никаких намерений и причин «нападать» на Украину. Об этом западным журналистам в очередной раз напомнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат осадил иностранных журналистов, которые задавали вопросы по итогам переговоров РФ и США в Женеве. Со стороны западной прессы наблюдается истерия из-за якобы готовящегося нападения на Украину.

Рябков отметил, что диалог России и Соединенных Штатов по этой ситуации напоминает ему боевик с Арнольдом Шварценеггером. Актер сыграл советского милиционера в фильме «Красная жара». Для ответа дипломат прибегнул к емкой цитате из кинокартины.

«Что касается доказательств с нашей стороны, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером, (герой которого. — Прим.ред.) задавался вопросом: "Какие ваши доказательства?". Понимаете, мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах . В ответ или молчание, или ссылки на "вы и сами знаете, что делаете, и ничего доказывать не нужно"», — озвучил замглавы министерства.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к «дезинформации» со стороны России по итогам переговоров в Женеве. В посольстве РФ в Соединенных Штатах отвергли подобные сообщения и призвали партнеров отказаться от спекуляций, уточняется на телеканале «360».