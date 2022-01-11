Плохая уборка наледи привела к появлению места с «аномальным притяжением» в центре Петербурга

Место с «аномальным земным притяжением», где горожане массово ломают конечности, появилось в центре Санкт-Петербурга.

С разницей всего в несколько минут два человека в центре Северной столицы оказались в горизонтальном положении и получили серьезные травмы. Мужчина поскользнулся на плохо расчищенном тротуаре и сломал ногу. К хирургам по схожей причине попала девушка, которая записывала видео, пока ей оперировали локоть. Пострадавшая намерена судиться с ЖКС.

Некачественная расчистка снега обернулась для петербуржцев большим количеством аварий и травмами. Ранее команда губернатора Александра Беглова предложила альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях.