Переговоры России и Соединенных Штатов в Женеве по вопросам стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Украины. К такому выводу пришел политолог Виталий Кулик в статье для «Главреда».

По словам эксперта, Кремль и Белый дом могут обсуждать украинский вопрос с точки зрения раздела сфер влияния Москвы и Вашингтона. Это может заставить Киев серьезно понервничать.

«В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это — опасно для Украины», — написал политолог.

Автор статьи отметил, что в этом случае поднимается тема существования зон с исключительными интересами государств, а также сфер с пересечением или конфликтом интересов, где Россия и США договариваются не применять определенные инструменты воздействия.

«То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий», — констатировал Виталий Кулик.

Украинская сторона в последнее время стала чаще распространять недостоверную информацию о якобы готовящемся «нападении» России на подконтрольную Киеву территорию. Москва неоднократно опровергала подобные заявления, отмечая, что РФ не собирается нападать на кого-либо. Кремль также инициировал переговоры с США по гарантиям безопасности, которые включают в себя вопрос нерасширения НАТО.