Бизнесмен обвинил военных в краже из его пиццерии в Алма-Ате

Во время беспорядков в Алма-Ате пострадала в том числе пиццерия горожанина по имени Рудольф. Владелец считает, что преступление совершили военнослужащие, сообщил Telegram-канал Shot.

Практически сразу во время погромов злоумышленники обстреляли заведение, затем они выломали двери. Владелец посмотрел кадры с камеры наблюдения и увидел, как ночью в пиццерию пробрались люди в военной форме.

По мнению Рудольфа, они профессионально осматривали заведение в поисках наживы. Денег в кассе не оказалось, поэтому ночные «гости» совершили кражу из морозильника.

Отметим, что власти Казахстана ранее подчеркивали, что участники погромов могли устраивать провокации, притворяясь сотрудниками силовых структур.