«Диалог по его правилам». Что поможет Токаеву справиться с кризисом в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил себя уверенным лидером в кризисный для страны период. К такому выводу после выступления главы государства в парламенте пришел общественный деятель, член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Никита Габов.

Напомним, послание Токаева содержало в себе ряд конкретных предложений по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. По его словам, в ближайшее время правительство проведет реформу правоохранительных органов, которая сделает их более автономными, обеспечит новым вооружением и наладит координацию между отдельными структурами.

Также казахский президент обратил внимание на значительное расслоение в обществе, которое возникло из-за политики его предшественника Нурсултана Назарбаева. В государстве, по мнению нынешнего главы, появилось слишком много «людей, богатых даже по международным меркам». В связи с этим он инициировал создание социального фонда «Народу Казахстана».

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

Организация будет дополнительно обеспечивать финансами сферы здравоохранения, образования и соцподдержки. При этом пополнять ее казну будут исключительно представители крупного бизнеса, список которых сформирует новое правительство.

«Глава государства [Токаев] дал четко понять элитам и крупнейшим предпринимателям республики, что готов к диалогу, но по его правилам. Токаев поставил одно условие: крупный бизнес больше не живет правилами прошлой эпохи, теперь те, кто захотят продолжить работу, должны непосредственно участвовать в развитии региона и поддерживать бюджет страны», – объяснил Габов.

По словам эксперта, тем самым президент Казахстана «поставил если не точку, то точку с запятой» в конфликте между местными элитами. Для того, чтобы окончательно закрыть вопрос, ему предстоит работа сразу по трем направлениям. Причем в условиях, когда обстановку продолжают накалять «силы извне», а миротворцы ОДКБ постепенно покидают территорию страны.

«Главная задача Токаева, который вне всяких сомнений получил после кризиса в Казахстане всю полноту и единоличную власть: во-первых, навести порядок с олигархами. Следующий шаг — это чистка силового блока, что уже происходит. И, конечно, снижение социального напряжения, и в этой части команде Токаева предстоит действовать быстро», – подытожил общественник.

Напомним, 5 января президент отправил в отставку весь кабмин. 11 января Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Алихана Смаилова, который последние три года занимал должность первого вице-премьера и возглавлял министерство финансов. Позднее Токаев утвердил и остальных министров. В новый состав вошли четыре человека, которые ранее никогда не занимали столь высоких постов,.