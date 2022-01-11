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Польский политик пообещал «дать пинка по яйцам» России

Политика
Польский политик пообещал «дать пинка по яйцам» России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в Twitter крайне резко прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении НАТО. Ранее дипломат называл Североатлантический альянс «чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших после распада Организации Варшавского договора и СССР».

По мнению Сикорского, за такую риторику и вышеупомянутые исторические события России следует «дать пинка по яйцам».

«Запомните это раз и навсегда, говорю на понятном вам языке. Мы не остались сиротами из-за вас, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам никто не скучает [в Польше]. А если попробуйте сделать это еще раз, то получите пинка по яйцам», — пишет Сикорский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже отреагировала на резкое высказывание господина Сикорского. Польский политик стал «жертвой концепции гендерного разнообразия», предположила она, поскольку «Россия – женского рода».

Ранее Лавров отметил, что Москва не останется безразличной к тому, что в НАТО замахнулись на «порог нашего дома».

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