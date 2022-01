Польский политик пообещал «дать пинка по яйцам» России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в Twitter крайне резко прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении НАТО. Ранее дипломат называл Североатлантический альянс «чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших после распада Организации Варшавского договора и СССР».

По мнению Сикорского, за такую риторику и вышеупомянутые исторические события России следует «дать пинка по яйцам».

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/sLTIIRLKHr