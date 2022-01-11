Оставшаяся без казахстанского угля Украина попала в конфузную ситуацию

Проблемы Украины с нехваткой угля начались задолго до кризиса в Казахстане и никак не связаны с протестами и беспорядками в этой стране, хотя сейчас Киев пытается этими событиями оправдать собственный провал в области поставок энергоносителей.

Об этом, рассуждая в эфире украинского телеканала «Первый независимый» о действиях руководства страны, заявил эксперт-энергетик Дмитрий Марунич.

По его словам, власти Украины пытаются убедить население страны, что поставки угля из Казахстана прекратились именно из-за событий последних дней. А также Киев убеждает украинцев, что украинские ТЭЦ не получают уголь из Казахстана, потому, что Россия не пропускает через свою территорию грузовые составы, хотя контракт на поставку 660 тысяч тонн угля давно подписан.

Однако, подчеркивает Марунич, украинские власти таким образом просто пытаются оправдать собственные провалы в энергетической области, главный их которых вообще не имеет отношения ни к углю, ни к Казахстану.

Ранее украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» не вернула Российской железной дороге порядка двадцати составов. По мнению специалистов, это связано с тем, что украинские железнодорожники испытывают острую нехватку локомотивов и вагонов. А то, что украинцы активно используют для собственных нужд присвоенные российские железнодорожные составы, подтверждается многочисленными видео и фото в интернете. Россия, не дождавшись от Украины возврата своей собственности, ограничила транзит грузов на Украину через свою территорию, именно поэтому Киев и не дождался угля из Казахстана.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Вся история с казахстанским углем случилась еще до известных событий. Это вообще никак не связано с произошедшим. Причину нужно искать в действиях «Укрзализныци», которая – нет официальной информации, но, по всей видимости, это так – просто не вернула вагоны РЖД, и та, в свою очередь, ввела ограничения на поставку грузов на территорию Украины. И неважно, казахстанский ли это уголь или иные грузы. Разбираться нужно внутри Украины – это вообще не имеет отношения к казахстанским событиям», – объяснил Марунич.

Теперь же, Украина из-за нехватки угля в разгар отопительного сезона оказалась в критической ситуации. Украинские теплоэлектростанции не имеют резервных запасов топлива и используют уголь «с колес». К тому же они уже оплатили законтрактованный в Казахстане уголь, и быстро найти средства для оплаты альтернативных объемов топлива у украинских энергетиков нет никакой возможности.

«Уголь нужен – было бы хорошо привезти его из Казахстана. По имеющейся информации, компания «Центрэнерго» даже осуществила предоплату части поставок, и эти деньги просто «зависли». А угля на украинских ТЭС остается все так же мало», — подчеркнул эксперт.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Украина просто оказалась не подготовлена к отопительному сезону, и все нападки Киева на Россию или Казахстан не отменяют некомпетентности местных политиков.

По мнению экспертов в области энергетики, самым опасным для Украины периодом станет конец нынешней зимы, когда запасы газа в подземных хранилищах подойдут к концу, и голубым топливом больше нельзя будет покрывать нехватку угля.