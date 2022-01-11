Главное поражение Байдена. КНДР запускает ракеты, диктуя США свои условия

КНДР запустила вторую баллистическую ракету за неделю, сообщили власти Южной Кореи и Японии. За неделю до этого Пхеньян испытал гиперзвуковую ракету, но последний запуск был оценен как «более продвинутый», сообщало агентство Reuters.

После прихода к власти в США демократа Джо Байдена в КНДР не намерены возвращаться к переговорам о собственной денуклеаризации с Вашингтоном. Встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в прошлом: событие стало символическим, но решительным образом не изменило ситуацию.

Теперь же единственная возможная северокорейская дипломатия для Запада — демонстративный пуск ракет, ставший очередным дерзким сигналом США, уже заявившим о «дестабилизирующем воздействии программы незаконного вооружения Пхеньяна».

Между тем Россия и Китай, напротив, постепенно увеличивают влияние в государстве — как союзники, а не гегемоны. В отличие от Америки.

Фатальное упрямство Байдена

Осудили учения КНДР Великобритания и Япония, призвав «воздержаться» от дальнейших запусков и «вступить в конструктивный диалог для достижения нашей общей цели полной денуклеаризации». Японский премьер-министр Фумио Кисида считает «поистине прискорбным тот факт, что Северная Корея продолжает запускать ракеты с прошлого года». В ООН попросили Пхеньян «возобновить переговоры с другими заинтересованными сторонами».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Ким Чен Ын едва ли примет приглашение к диалогу. 5 января он заявил о намерении укрепить военный потенциал страны и сдавать позиции явно не будет. Тем временем западные эксперты разочарованы «травоядной» реакцией ключевых противников КНДР после участившихся ракетных пусков.

«Ничего удивительного. Легендарное "международное сообщество" каждый раз поспешно высказывает свое мнение о действиях Северной Кореи, но у него мало средств повлиять на поведение Пхеньяна. Обильное словоблудие после последнего испытания никак не повлияет на КНДР», — отмечает Дуг Бандоу, специалист по корейско-американским отношениям и экс-помощник президента Рональда Рейгана.

Тем временем у США остается все меньше рычагов давления в регионе: после начала «новой эры процветания и мира», стартовавшей с дружественной встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в 2018 году, две страны к конфронтации не стремятся. Даже последний запуск северокорейской ракеты вызвал у Сеула крайне сдержанное «сожаление».

Примечательно, что в администрации Байдена пути для диалога отрезали практически сразу после того, как демократ занял президентский пост в январе 2021 года. Уже в марте официальный представитель Белого дома Джен Псаки угрожающе заявила, что Байден отказался встречаться с Ким Чен Ыном, но если когда-нибудь и сядет за стол переговоров, то с «совсем иным подходом», нежели чем у Трампа.

wikipedia.org / Dan Scavino Jr.

До этого новоявленный американский президент называл вопрос КНДР и денуклеаризации полуострова своим «главным приоритетом» во внешней политике. Впрочем, при всем желании Байден вряд ли сумеет выполнить предвыборное обещание.

Между Россией и Китаем

В отличие от США, имеющих военные базы с десятками тысяч американских солдат в Японии и Южной Корее, историческая связь России с КНДР имеет совершенно иной характер.

В 1948 году СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с Пхеньяном. После развала страны и распада советского блока речи о материально-технической помощи и геополитических интересах в КНДР больше не идет.

Хоть Россия продолжает поддерживать с республикой добрососедские отношения из-за общей границы и переплетенной истории, теперь экономика связывает страны куда меньше, чем раньше. По данным ФТС России, за 2018–2021 годы среднегодовой оборот торговли с КНДР составил 39,3 миллиона долларов (речь идет преимущественно о российском экспорте). Торговый оборот РФ с Южной Кореей за аналогичный период — 23 миллиарда долларов. Почти 600-кратная разница не в пользу закрытого режима КНДР.

Посольство России в КНДР /

Что же касается КНР, то за последние семь лет отношения Пекина и Пхеньяна заметно охладели. В 2015 году, когда Си Цзиньпин первым из китайских лидеров демонстративно посетил Южную Корею до визита в КНДР, эксперты полагали, что республика переориентируется на Россию как своего главного партнера. Одновременно с этим руководство РФ пригласило Ким Чен Ына на празднование 70-летия победы в Москву — в общем, предпосылки к укреплению подзабытого русско-корейского союзничества были.

Несмотря на недомолвки, главным экономическим партнером КНДР по-прежнему остается Китай — доля товарооборота с ним достигает 90%. И совершенно объяснимо, почему после вчерашнего запуска северокорейской ракеты в МИД КНР посоветовали другим государствам «не торопиться с выводами» и «не слишком остро реагировать».

Подробнее о том, как Северная Корея определила мрачное будущее для США и сестры Ким Чен Ына — в нашей статье.