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Главное поражение Байдена. КНДР запускает ракеты, диктуя США свои условия

Политика
Главное поражение Байдена. КНДР запускает ракеты, диктуя США свои условия

КНДР запустила вторую баллистическую ракету за неделю, сообщили власти Южной Кореи и Японии. За неделю до этого Пхеньян испытал гиперзвуковую ракету, но последний запуск был оценен как «более продвинутый», сообщало агентство Reuters.

После прихода к власти в США демократа Джо Байдена в КНДР не намерены возвращаться к переговорам о собственной денуклеаризации с Вашингтоном. Встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в прошлом: событие стало символическим, но решительным образом не изменило ситуацию.

Теперь же единственная возможная северокорейская дипломатия для Запада — демонстративный пуск ракет, ставший очередным дерзким сигналом США, уже заявившим о «дестабилизирующем воздействии программы незаконного вооружения Пхеньяна».

Между тем Россия и Китай, напротив, постепенно увеличивают влияние в государстве — как союзники, а не гегемоны. В отличие от Америки.

Фатальное упрямство Байдена

Осудили учения КНДР Великобритания и Япония, призвав «воздержаться» от дальнейших запусков и «вступить в конструктивный диалог для достижения нашей общей цели полной денуклеаризации». Японский премьер-министр Фумио Кисида считает «поистине прискорбным тот факт, что Северная Корея продолжает запускать ракеты с прошлого года». В ООН попросили Пхеньян «возобновить переговоры с другими заинтересованными сторонами».

Главное поражение Байдена. КНДР запускает ракеты, диктуя США свои условия
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Ким Чен Ын едва ли примет приглашение к диалогу. 5 января он заявил о намерении укрепить военный потенциал страны и сдавать позиции явно не будет. Тем временем западные эксперты разочарованы «травоядной» реакцией ключевых противников КНДР после участившихся ракетных пусков.

«Ничего удивительного. Легендарное "международное сообщество" каждый раз поспешно высказывает свое мнение о действиях Северной Кореи, но у него мало средств повлиять на поведение Пхеньяна. Обильное словоблудие после последнего испытания никак не повлияет на КНДР», — отмечает Дуг Бандоу, специалист по корейско-американским отношениям и экс-помощник президента Рональда Рейгана.

Тем временем у США остается все меньше рычагов давления в регионе: после начала «новой эры процветания и мира», стартовавшей с дружественной встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в 2018 году, две страны к конфронтации не стремятся. Даже последний запуск северокорейской ракеты вызвал у Сеула крайне сдержанное «сожаление».

Примечательно, что в администрации Байдена пути для диалога отрезали практически сразу после того, как демократ занял президентский пост в январе 2021 года. Уже в марте официальный представитель Белого дома Джен Псаки угрожающе заявила, что Байден отказался встречаться с Ким Чен Ыном, но если когда-нибудь и сядет за стол переговоров, то с «совсем иным подходом», нежели чем у Трампа.

Главное поражение Байдена. КНДР запускает ракеты, диктуя США свои условия
wikipedia.org  / Dan Scavino Jr.

До этого новоявленный американский президент называл вопрос КНДР и денуклеаризации полуострова своим «главным приоритетом» во внешней политике. Впрочем, при всем желании Байден вряд ли сумеет выполнить предвыборное обещание.

Между Россией и Китаем

В отличие от США, имеющих военные базы с десятками тысяч американских солдат в Японии и Южной Корее, историческая связь России с КНДР имеет совершенно иной характер.

В 1948 году СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с Пхеньяном. После развала страны и распада советского блока речи о материально-технической помощи и геополитических интересах в КНДР больше не идет.

Хоть Россия продолжает поддерживать с республикой добрососедские отношения из-за общей границы и переплетенной истории, теперь экономика связывает страны куда меньше, чем раньше. По данным ФТС России, за 2018–2021 годы среднегодовой оборот торговли с КНДР составил 39,3 миллиона долларов (речь идет преимущественно о российском экспорте). Торговый оборот РФ с Южной Кореей за аналогичный период — 23 миллиарда долларов. Почти 600-кратная разница не в пользу закрытого режима КНДР.

Главное поражение Байдена. КНДР запускает ракеты, диктуя США свои условия
Посольство России в КНДР  / 

Что же касается КНР, то за последние семь лет отношения Пекина и Пхеньяна заметно охладели. В 2015 году, когда Си Цзиньпин первым из китайских лидеров демонстративно посетил Южную Корею до визита в КНДР, эксперты полагали, что республика переориентируется на Россию как своего главного партнера. Одновременно с этим руководство РФ пригласило Ким Чен Ына на празднование 70-летия победы в Москву — в общем, предпосылки к укреплению подзабытого русско-корейского союзничества были.

Несмотря на недомолвки, главным экономическим партнером КНДР по-прежнему остается Китай — доля товарооборота с ним достигает 90%. И совершенно объяснимо, почему после вчерашнего запуска северокорейской ракеты в МИД КНР посоветовали другим государствам «не торопиться с выводами» и «не слишком остро реагировать».

Подробнее о том, как Северная Корея определила мрачное будущее для США и сестры Ким Чен Ына — в нашей статье.

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