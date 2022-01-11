Секрет скрытности советских подлодок вошел в учебники НАТО по морской тактике

Во времена Холодной войны США считали СССР своим главным соперником, причем не только на политической арене, но и в военной сфере. Особенно волновало превосходство советских сил на море — а именно техническое оснащение и выучка экипажей подводных лодок.

Несмотря на то, что силы СССР постоянно находились под наблюдением НАТО, подводники нашли способ ухода от слежки, который западные коллеги даже прозвали Crazy Ivan (англ., в переводе — «сумасшедший Иван», «бешеный Иван» или «Иван-Дурак»). Теперь он вошел в западные учебники по военно-морской тактике как классический прием уклонения.

Маневр даже нашел свое отражение в литературе. Его ярко изобразили в романе Тома Клэнси «Охота за "Красным Октябрем"». Согласно сюжету, американцы выслеживают советскую подлодку, командир которой перестал подчинятся штабу ВМФ и следует прямым курсом к берегам Соединенных Штатов. За ней по пятам следует субмарина «Даллас», но как только советский командир заподозрил преследование, он приказал совершить пресловутый Crazy Ivan.

«В тысяче ярдов перед "Далласом" контакт, за которым следовала американская подлодка, только что начал резкий поворот направо. Русские проделывали это каждые два часа после того, как американцы снова обнаружили их, хотя не с такими регулярными промежутками, чтобы "Даллас" мог следовать сколько-нибудь определенному графику», — описал маневр автор.

wikipedia.org / US Navy employee on duty/Общественное достояние

Отметим, такой резкий разворот был необходим, чтобы дать возможность гидролокатору обнаружить противника. Дело в том, что у этого типа радаров была так называемая мертвая зона как раз сзади подлодки — причиной помех становился мотор, который производил слишком много колебаний.

Сам Том Клэнси часто упоминал, что подобный способ проверить наличие слежки часто становился причиной столкновений американских субмарин с русскими, ведь чтобы не быть обнаруженными подводным лодкам НАТО приходилось глушить свои двигатели. Одним из известных случаев «подводного ДТП» является инцидент в Охотском море 1970 года, когда столкнулись американская Tautog и советская АПЛ К-108. Тогда советские военнослужащие на протяжении восьми часов пытались засечь противника, сочетая повороты со сменами глубины и петлянием.