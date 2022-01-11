Экс-начальник Генштаба ВС РФ Балуевский: Россия может вступить в НАТО для ее развала

Россия с теоретической точки зрения может вступить в Североатлантический альянс, но исключительно ради того, чтобы развалить эту организацию, считает экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

Недавно норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в материале для издания Aftenposten заявил, что западным странам следует пересмотреть свое отношение к России и предоставить ей шанс стать участницей НАТО. По его мнению, это поможет предотвратить возможное военное столкновение, передает РИА Новости.

«Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна — развалить эту организацию исходя из известного постулата: "Хочешь уничтожить мафию — возглавь ее"», — подчеркнул Балуевский.

Он напомнил, что Советский Союз пытался вступить в Альянс в 50-е, однако заявку проигнорировали. Позже ситуация повторялась в 90-е годы, тоже безрезультатно. По мнению Балуевского, причина заключается в том, что Соединенные Штаты хотят гегемонии.