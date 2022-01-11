Захарова: слова поляка Сикорского о «яйцах» России выдают в нем жертву «гендерного разнообразия»

Слова евродепутата и экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о «яйцах» России выдают в нем жертву леволиберальной идеологии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сикорский обрушился на Россию с оскорблениями в социальных сетях, назвав ее «серийным насильником» и пригрозив «дать по яйцам». Однако в высказывании поляка допущена одна серьезная ошибка, указала дипломат в своем официальном Telegram-канале: слово «Россия» относится к женскому роду.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — высмеяла Захарова оскорбительный пассаж европарламентария.

Поводом для международного скандала стала речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава отечественной дипломатии назвал НАТО проектом по освоению бесхозной территории, что, в свою очередь, вызвало у Сикорского неадекватную реакцию.