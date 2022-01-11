Красноярск получит первый транш на строительство метро

Красноярский край уже в скором времени получит первый транш из федерального бюджета на строительство метрополитена в столице региона. Первый заместитель губернатора и глава местного правительства Юрий Лапшин уточнил, что размер денежной помощи будет зависеть от планируемого объема работ.

«Ключевая текущая задача — получение положительного заключения госэкспертизы, что позволит приступить к подготовительным работам, переносу сетей и освобождению участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок метрополитена», — заявил Лапшин.

Напомним, в 2013 году строительство метро в Красноярске было приостановлено, однако шесть лет спустя Москва выделила один миллиард рублей на доработку проекта подземки. После этого было принято решение уменьшить глубину метрополитена с 60 до 25 метров.