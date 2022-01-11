Российско-американские консультации по вопросам безопасности сравнимы с дуэлью мастеров в «геополитической шахматной партии». Такое мнение выразили аналитики китайского портала Sohu.

Авторы материала, пересказ которого приводит «ПолитРоссия», напомнили, что Вашингтон в течение последних десятилетий активно вмешивался в дела Москвы. Так, со стороны Запада сыпались заявления о «российской угрозе» и серьезные санкции. Но Москва успешно преодолела все испытания и стала еще сильнее.

«Россия изменила мир, справившись со всеми испытаниями. Она показала странам, которые раньше боялись США и шли у них на поводу, что Вашингтон не всегда добивается желаемой победы», — следует из публикации.

В этом контексте аналитики упомянули переговоры Россия — США по гарантиям безопасности. Они также раскрыли ловкий маневр Кремля, который загнал американских партнеров в тупик. Так, российская делегация вела диалог с позиции силы, показав, что «злобная политика» Запада не останется без должного ответа.

«Мир увидел запутанные Соединенные Штаты. У них осталось не так много ресурсов, чтобы разбазаривать их на вражду с такими великими державами, как Россия или Китай. США неотделимы от стола переговоров, так как больше у них нет достаточно мощи, чтобы навязывать свою гегемонию», — подчеркнули авторы.

Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности состоялись 10 января. По информации телеканала «360», стороны беседовали за закрытыми дверями больше семи часов.