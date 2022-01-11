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Студент из Волгограда получил штраф за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Происшествия
Студент из Волгограда получил штраф за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Суд назначил жителю Волгоградской области штраф в размере 300 тыс. рублей за размещение фотографии начальника гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк».

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, 3 мая 2020 года студент оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографии руководителя гестапо.

В итоге, фотографию Мюллера показали во время прямой трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Правоохранители обвинили волгоградца в реабилитации нацизма и вмешательстве в деятельность следователя.

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