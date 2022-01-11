Студент из Волгограда получил штраф за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

Суд назначил жителю Волгоградской области штраф в размере 300 тыс. рублей за размещение фотографии начальника гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк».

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, 3 мая 2020 года студент оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографии руководителя гестапо.

В итоге, фотографию Мюллера показали во время прямой трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Правоохранители обвинили волгоградца в реабилитации нацизма и вмешательстве в деятельность следователя.