Власти Франции после череды громких скандалов хотят полностью на законодательном уровне запретить инцест, сообщает Daily Mail со ссылкой на государственного секретаря по делам детей Адриена Таке,

Это первое подобное решение, принятое правительством более чем за 200 лет после Великой французской революции, когда запрет на близость между родственниками был отменен и забыт вместе с наказанием за богохульство и содомию, так как во Франции в те времена существовал тренд на секуляризацию общества и отхода от христианской морали.

wikipedia.org / Дюплесси-Берто, Жан

Пока в министерстве не уточнили детали нового закона: меры наказания, способы выявления преступных связей, а также относятся ли к нему сексуальные отношения между членами в приемной семье, однако Таке явно дал понять, что пятая республика твердо выступает за криминализацию кровосмешения.

«Независимо от возраста, у ребенка не может быть сексуальных отношений с родителем. Это не вопрос возраста. <...> Мы выступаем против инцеста», — заявил Таке.

Отметим, что на данный момент в стране пармезана и свободной любви инцест разрешен, если в нем не участвуют несовершеннолетние дети.

Явление, которое спровоцировало не только общественный резонанс, но и изменения в законодательстве произошло в прошлом году. Один из самых известных политиков Франции — 70-летний экс-депутат Европейского парламента, либерал Оливье Дюамель был обвинен в сексуальном насилии над собственным пасынком.

Книга «La Familia grande» написанная падчерицей Дюамеля, где подробно описаны обстоятельства жестокого обращения государственного деятеля с ее 14-летним братом, буквально потрясла прессу и европейские интеллектуальные круги, учитывая известность политолога, а также его тесные связи со всей французской элитой.

/ Ягудаев Владимир

Дюамель и сам признался в преступлении, которое было совершено им около 30 лет назад, покинув все посты и уволившись изо всех организаций, в которых он состоял. Однако из-за истечения срока давности политик избежит всякой ответственности за содеянное.

Ранее полиция США задержала блогера-транслесбиянку Кристин Уэстон Чендлер за инцест со своей 79-летней матерью, страдающей деменцией.