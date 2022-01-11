ВОЗ: более 50% населения Европы заразятся омикрон-штаммом коронавируса за шесть-восемь недель

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала заражение омикрон-штаммом коронавируса среди населения Европы.

В ближайшие шесть-восемь недель более 50% жителей региона будут инфицированы новым вариантом коронавируса «Омикрон», заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Прогноз основан на данных из Института показателей и оценки здоровья (IHME).

«Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «Омикрон» обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован», — заявил Клюге.

За первую неделю 2022 года было выявлено более семи миллионов новых случаев заболевания COVID-19. В 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.