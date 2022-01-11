Песков подтвердил актуальность позиции Кремля по вопросу индексации пенсий

Пенсии россиян проиндексируют не ниже уровня инфляции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что позиция Владимира Путина по этому вопросу остается в силе, сообщает РИА Новости.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации пенсии не ниже уровня инфляции, которая к концу 2021 года составила 8,39%. Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков подтвердил, что позиция президента сохраняет актуальность.

«Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», — заявил Песков.

С начала года размер выплат российским пенсионерам увеличился на 5,9%. В апреле социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%.