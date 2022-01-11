Политолог Чеботарев уверен в способности Смаилова выполнить обязанности премьера Казахстана

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов справится со своими обязанностями. Такое мнение выразил политолог Андрей Чеботарев.

Эксперт признался, что назначение Смаилова на соответствующий пост стало для него неожиданностью. По словам казахстанского политолога, премьером мог стать нынешний руководитель акимата Алма-Атинской области Канат Бозумбаев.

«А Алихан Смаилов — действительно, это больше технократ, но именно сейчас, видимо, для президента это необходимо, потому что Смаилова прежде всего отличает дистанцированность от наших внутриэлитных групп влияния», — сказал казахстанский политолог.

Чеботарев уверен, что Смаилов справится с возложенными обязанностями, поскольку не связан с интересами некоторых групп элит. Такие люди с большей отдачей посвящают себя работе, информирует телеканал «360».

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел мораторий на повышение зарплат чиновникам. Запрет продлится пять лет.