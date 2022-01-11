Волк, лиса и петух сидят в камере. Пригожин сравнил Шендеровича с персонажем из анекдота

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал решение журналиста Виктора Шендеровича (физическое лицо, включенное в реестр СМИ-иноагентов) покинуть Россию и вспомнил анекдот про волка, лису и петуха.

Редакция издания «Инфо24» обратилась к бизнесмену с просьбой уточнить, не изменилось ли его мнение о том, что Шендерович должен «искупить свою вину в тюремной камере». На запрос Пригожин решил ответить шуткой.

«Есть такой анекдот: "Волк, лиса и петух сидят в камере. Волк спрашивает: — Лиса, ты за что села? — За кражу, волк, за кражу. А ты за что? — А я за гоп-стоп. Петух на них презрительно: — Урки позорные! Волк с лисой ему: А ты за что залетел? Петух гордо: — Я по политическому! Пионера в жопу клюнул!"» — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Как отметил Пригожин, любой мелкий мошенник в России в сложной ситуации превращается в петуха из анекдота. По его мнению, Шендерович «навалил полные штаны», поскольку подумал, что на него якобы охотятся. В этом контексте бизнесмен указал на трусость «прозападной прослойки» общества.

«Единственное, что хотел бы попросить поправить в информационном потоке — несколько СМИ сообщают, что из России уезжает писатель Шендерович. Писателем Шендерович уж точно не является. Его можно назвать лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, имеющим образование "режиссер самодеятельных театральных коллективов". Таким образом его и надо воспринимать», — заключил предприниматель.

Ранее юристы Пригожина сообщили, что потребуют с Шендеровича полмиллиона рублей компенсации морального вреда по иску предпринимателя о защите чести и достоинства. Кроме того, правоохранителям было передано заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» в отношении журналиста.