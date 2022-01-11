Проблема некачественной уборки снега и наледи в Петербурге привлекла внимание депутата Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Елены Драпеко. Политик прилетела в Северную столицу, чтобы разобраться, какие ошибки допустили местные власти при подготовке к зиме. Об этом депутат рассказала во время пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Я считаю, что для этого есть контрольные органы, которым мы должны задавать вопросы. Они где? А они сегодня QR-коды проверяют, есть ли маска на лице, если ты сидишь в кафе. А им бы как раз проверять работу техники. Я знаю, что у нас все праздники администрация работала, они выезжали в районы, пытались как-то решить проблемы, но, видимо, проблемы очень сложные», – не без иронии отметила Драпеко.

Каша на дорогах, обледенелые тротуары, свисающие с крыш сосульки и другие последствия переменчивой погоды петербуржцы ощущают на себе с конца ноября 2021 года. Ежедневно на портал «Наш Санкт-Петербург» поступают десятки жалоб от горожан, но ситуация не меняется. По данным комздрава, ежедневно в больницы обращаются по 20 человек, получивших травмы при падении на скользких улицах.

Однако даже в тех районах, где снегоуборочная техника все-таки проехала, жители хватаются за головы. Дорогу коммунальщики расчищают, вот только вывозить тонны снега не спешат. Идти за примером далеко не надо. Вот так выглядел сегодня ранним утром один из перекрестков в районе станции метро Лиговский проспект — на пешеходной зоне «выросла» гора, высотой в несколько метров.

«У нас не хватает техники. Хотя перед зимним периодом нам докладывали, что все в порядке. Был парад на Дворцовой с этими снегоуборщиками. Где дворники? Где малая техника? Я видела несколько машин сейчас, которые убирают снег, знаете, с щеткой, которая загребает. А я помню старые машины, которые сгребали и увозили. Сейчас я прилетела, поэтому поеду проверять снова пункты снегоплавильные», – резюмировала депутат Госдумы.

К проблеме с уборкой снега в Петербурге с января добавилась еще одна — дворы во многих районах утопают в мусоре. Почему мусорная реформа, которую обещал губернатор Александр Беглов, забуксовала еще на старте, читайте в нашем материале.