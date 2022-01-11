Огромные кучи снега не дают петербуржцам передвигаться по городу

Работа коммунальных служб по уборке улиц Северной столицы от снега вновь вызвала вопросы у горожан. Обочины дорог и пешеходные зоны оказались погребены под снежными кучами.

Жители Северной столицы и в Новом году продолжают страдать от старых проблем. После ночной работы коммунальщиков, утром 11 января петербуржцам пришлось столкнуться с заваленными снегом тротуарами, передают «Невские Новости». На некоторых участках глыбы снега даже достигали в высоту нескольких метров.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга не может справиться с уборкой последствий непогоды на протяжении уже двух месяцев. Жители Северной столицы обвиняют Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым в неумении организовать работу достаточного количества спецтехники для уборки снега.