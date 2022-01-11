ФСБ задержала готовившего теракты в России сторонника группировки «М.К.У.»

Сотрудники ФСБ задержали сторонника экстремистской организации "М.К.У.". Он признался в содеянном и поведал о планах главаря группировки.

Молодой человек рассказал, что принимал участие в привлечении несовершеннолетних в организацию с целью совершению ряда терактов в России.

«Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы все боялись», — сказал он на допросе.

Сам молодой человек занимался модерированием интернет-каналов, включая Telegram. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.