ФСБ задержала готовившего теракты в России сторонника группировки «М.К.У.»

Сотрудники ФСБ задержали сторонника экстремистской организации "М.К.У.". Он признался в содеянном и поведал о планах главаря группировки.
Молодой человек рассказал, что принимал участие в привлечении несовершеннолетних в организацию с целью совершению ряда терактов в России.
«Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы все боялись», — сказал он на допросе.
Сам молодой человек занимался модерированием интернет-каналов, включая Telegram. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.