Песков высказался об итогах российско-американских переговоров по гарантиям безопасности

Российско-американские переговоры в Женеве по гарантиям безопасности проводились ради результата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока не видно существенного оптимизма по диалогу. По его словам, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал позитивную оценку тому, как состоялись переговоры.

«Имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в нужно дождаться итогов консультаций. По этому вопросу пока сказать нечего.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль и Белый дом не занимаются подготовкой очередных переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. Никакой договоренности между национальными лидерами по поводу личной беседы нет.