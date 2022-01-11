Жириновский поторопил власти РФ с присоединением Белоруссии

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский призвал российские власти поспешить с включением Белоруссии в состав РФ. По его словам, за последнее десятилетие в вотчине президента Александра Лукашенко выросло «антирусское поколение».

Жириновский объяснил, что уже через несколько лет Москве будет сложно «заставить Минск согласиться» на вхождение в состав РФ.

«За эти годы в Белоруссии выросло антирусское поколение, нам будет тяжелее их заставить согласиться войти в состав России. Им ближе Польша, Литва, Запад. Это новое поколение белорусов. <…> Сейчас пока еще можно ближайшие два-три года [говорить о вхождении Белоруссии в состав РФ], но через 10–20 лет мы не сможем мирным путем или даже с использованием в какой-то степени вооруженных сил им предложить вариант, чтобы они стали составной частью нашего государства», — заявил парламентарий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что РФ и Белоруссия намерены укреплять военное сотрудничество друг с другом из-за «бескомпромиссности Запада».