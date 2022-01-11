Центр Гамалеи не поддержал идею делать прививку от COVID-19 раз в три месяца

Людям не стоит делать повторные прививки от коронавируса каждые три месяца, заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов.

В мире распространяется штамм коронавируса «Омикрон». Однако даже в этих условиях не стоит делать прививку от COVID-19 каждые три месяца, отметил он.

«Вакцинация каждые три месяца или буст через три месяца, к мне кажется, это не самый оптимальный вариант», — заявил Логунов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) сделали положительное заключение относительно признания производственных стандартов вакцины «Спутника V» и проведения клинических исследований препарата от коронавируса, сообщает телеканал «360».