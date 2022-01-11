Зеленский заявил о готовности к «необходимым решениям» для прекращения конфликта в Донбассе

Киев готов к «необходимым решениям» по урегулированию ситуации в Донбассе в ходе нового саммита «нормандского формата». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер страны провел встречу с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером. Стороны условились о дальнейших контактах по Донбассу.

«Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в "нормандском формате" на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений парижского саммита "нормандской четверки"», — сказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак по итогам переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил надежду на стабилизацию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата». По его мнению, в этом вопросе необходим «многосторонний подход», передает телеканал «360».