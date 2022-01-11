Злоумышленники сообщили о «минировании» посольств Таджикистана и Киргизии в Москве

Сотрудники полиции проводят проверку по факту угрозы «минирования» зданий диппредставительств Киргизии и Таджикистана в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас в зданиях посольств находятся оперативники и кинологи с собаками. Диппредставительства проверяют на наличие взрывных устройств. Эвакуация сотрудников посольств не проводилась.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также установление личностей злоумышленников. После этого правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее анонимы сообщили о «минировании» ТЦ «Галерея» и ТЦ «Платформа» на Транспортном переулке в центре Санкт-Петербурга. Кинологи взрывных устройств в зданиях не нашли.