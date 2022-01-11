Премьер-министр Саксонии признал невозможность отказа от «Северного потока — 2»

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил агрессивную риторику коллег в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что представители ряда партий, входящих в правящий блок, до сих пор критикую экономически выгодный проект в угоду американцам, передает РИА Новости.

Политик отметил, что необходимо отстаивать национальные интересы, а не «экономические интересы США».

«В последние месяцы мы все сильно были заняты «Северным потоком — 2» — проект, который срывали американцы из своих энергетических, политических интересов. Некоторые партии в Германии критикуют его до сих пор», – заявил Кречмер.

Он также подчеркнул, что ФРГ зависит от поставок российского газа, и призвал к установлению партнерских отношений с РФ путем диалога.

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Напомним, что «Северный поток — 2» это магистральный газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря. Его длина составляет 2 468 километров. По плану строительство должно было закончится в 2019 году, но оно неоднократно задерживалось из-за давления США со стороны США.

29 декабря 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину, что «Северный поток — 2» готов к работе. Российский лидер выразил надежду, что введение газопровода в эксплуатацию приведет к стабилизации цен на европейском энергетическом рынке.