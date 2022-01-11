Замглавы МИД Рябков сравнил агентство Bloomberg с «вонючим сыром»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам переговоров России и США в Женеве сравнил работу американского агентства Bloomberg с «вонючим сыром рокфор».

«Bloomberg передает американскую позицию в ее мейнстримовом изложении и фрагментарную подачу дает российской позиции, когда это удобно, либо когда это может разукрасить. Знаете, как сыр рокфор – такой слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию», — рассказал Рябков журналистам.

Напомним, 10 января в Женеве состоялись переговоры между Россией и США. Позицию Москвы представлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, со стороны Вашингтона выступала первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман. Подробнее об итогах встречи вы можете прочитать в нашем материале.