Центр Гамалеи предупредил, что омикрон-штамм COVID-19 может «накрыть» Россию

Распространения нового штамма вируса может привести к тому, что он буквально «накроет» Россию, предупредили в Центре Гамалеи.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России может стать очень высоким, сообщили в Центре Гамалеи. Этот риск обусловлен повышенной заразностью «Омикрона».

Омикрон-штамм коронавируса более заразен, чем «Дельта». Он обладает повышенной способностью обходить иммунитет вакцинированных от COVID-19 и переболевших. Однако само заболевание обычно протекает не так остро, зачастую наблюдаются только легкие симптомы. Среди распространенных симптомов инфекции — мигрень и боль в мышцах.