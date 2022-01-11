Роспотребнадзор объяснил, как справиться с одышкой и выпадением волос после COVID-19

Постковидный синдром может стать причиной проблем со здоровьем, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство ответило на главные вопросы об этом недуге.

Продолжительность синдрома может составлять до шести месяцев и более. В большинстве случаев пациенты сталкиваются с одышкой, нарушением обоняния, вкуса, утомляемостью, раздражительностью и проблемами с ЖКТ.

«Симптомы чаще проявляются и более выражены у пациентов, имевших тяжелое течение коронавирусной инфекции и хронические заболевания», — заявили в Роспотребнадзоре.

Молодые пациенты, перенесшие COVID-19 в легкой степени, также подвержены постковидному синдрому. У привитых этот недуг встречается реже, менее выражен и заканчивается намного быстрее.

Восстановить легкие помогут дыхательная гимнастика, ходьба, свежий воздух, проветривание помещений и отказ от вредных привычек. При выпадении волос после перенесенного заболевания рекомендуется прием цинка, селена и железа, но только после консультации с врачом.

После завершения новогодних праздников в России может произойти увеличение заболеваемости COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.