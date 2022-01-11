Спасибо, что живой. Как глава Вологодчины Кувшинников «хоронит» злопыхателей

Застывшая в информационном штиле праздничная региональная повестка несколько оживилась, благодаря одному из наиболее ярких российских губернаторов. Ветер перемен подул из Вологодской области, чей 56-летний руководитель Олег Кувшинников объявил в розыск автора песни «Guber». Ритмичная композиция, под которую так и хочется пуститься в пляс в любой череповцекой пельменной, содержит следующие строки:

- Он наш номер один,

Нам спокойно за ним,

Он здесь все изменил,

Это правда.

Он наш номер один,

Много руководит,

Мирно область вся спит,

Ведь не спит губернатор!

Наш губернатор, он - наш губернатор, наш губернатоооор!

Кувшинников Олеееег

Восторженные обороты скальдической поэзии позволяют предположить, что харизма Олега Александровича оказывает гипнотический эффект не только на женщин, которым посчастливилось взять у него интервью. Исполнителю хита, известному лишь под ником mc1147, губернатор пообещал сделать «интересное предложение», если тот выйдет из тени. Даже беглый мониторинг медиа наводит на мысль, что злым языкам лучше спрятаться за зубами и не мешать главному герою песни подпирать регион своими крепкими плечами.

Pr Scr instagram.com / olegkuvshinnikov /

Вот, к примеру, главврач Вологодской областной клинической больницы №2 и по совместительству депутат местного Заксобрания Андрей Пулин утверждает, что Олег Александрович болеет душой и сердцем за Вологодскую область, за каждого жителя, за каждое предприятие, больницу, школу. Он направляет все свое время, всю свою кипучую энергию и силу на то, чтобы жизнь вологжан становилась лучше.

Титанические усилия Кувшинникова на ниве создания общественных благ все же пытались неоднократно обесценить. В 2014 году ОНФ подсчитал, что в течение двух лет губернатор и председатель местного заксобрания налетали чартерными рейсами более 500 тыс. км, что соответствует двенадцати кругосветным путешествиям. Перелеты обошлись бюджету в 86 млн рублей. В защиту Кувшинникова высказались народные избранники, предположив, что частые путешествия понадобились для поиска столь необходимых Вологодчине инвесторов.

Казалось бы, могучий гвоздь в крышку гроба злопыхателей Кувшинникова был забит незадолго до нового года — глава региона получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени из рук замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Как отмечала пресса, Кремль остался доволен результатом «Единой России» на прошедших выборах. О том, что у Кувшинникова недюжинный запас политической живучести свидетельствуют и эксперты — в «Национальном рейтинге» губернаторов он занимает 23-е место.

Особо дотошные труженники пера, впрочем, пытались разрушить идиллию: за тихими вологодскими напевами и кружевами скрывалась настоящая драма. Кипучая деятельность Кувшинникова якобы обернулась сомнительным переделом рынка крупных вологодских активов. Так, до банкротства дошел Череповецкий молочный комбинат, продажу которого с молотка рекламировал лично губернатор. Похожая участь постигла Вологодский машиностроительный завод, оказавшийся в долгах и под прессом сразу 13 исков от различных компаний. Местный бизнесмен, владелец строительной компании «Стройиндустрия» и еще ряда бизнесов Вячеслав Гудков, как утверждалось, познал всю мощь административного ресурса, якобы отказавшись передать свои активы под контроль близких к администрации людей.

Злые языки и здесь пытались бросить тень на репутацию Кувшинникова, утверждая, что именно он стоит за схемами по «отжиму» бизнеса и действует якобы в интересах своего покровителя — главы корпорации Ростех Сергея Чемезова. Череповчанин Алексей Кощеев записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, озвучив перечень предприятий, с его слов, ставших добычей рейдеров — это тепличный комплекс «Тоншалово», Череповецкий молочный комбинат, «Чагодощенский стеклозавод», Харовский ДОК, «Шухободское», череповецкий ТЦ «Северо-Западный» и другие.

Попытки раскачать вологодскую лодку оказались тщетными. Судя по тому, что в 2021 году регион резко улучшил позиции в Национальном рейтинге инвестклимата, можно предположить, что Олег Кувшинников с честью провел ее через все бури и обеспечил заветную стабильность.

Официальное сообщество ВКонтакте Олега Кувшинникова /

К слову, помимо политических, бизнес-талантов и склонности к меценатству, вологодский губернатор проявил себя в качестве писателя. В сентябре прошлого года из-под его пера вышла книга с интригующим названием «Как стать губернатором и остаться в живых».