«Нам надоели пустые разговоры». Итоги встречи России и США в Женеве

Накануне в Женеве завершились переговоры между Россией и США. Позицию Москвы представлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, со стороны Вашингтона выступала первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман.

Дипломатическая встреча стартовала около 11 часов утра по мск и завершилась уже под вечер (стороны обсуждали насущные вопросы почти 8 часов), однако предварительные переговоры прошли еще 9 января. Их итоги господин Рябков, к слову, оценил более чем положительно.

«Потрясающе, замечательно, – восторгался дипломат. – Мы [представители США и России] погрузились в материю предстоящих дел. Но разговор сложный, он не может быть легким, но в принципе деловой. Я думаю, что завтра [10 января] время не будем тратить зря. Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом».

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

За сутки до начала переговоров Рябков озвучивал три принципиальные позиции, которых Россия будет придерживаться в ходе предстоящей встречи: нерасширение НАТО на восток, отсутствие у российских границ ударного американского вооружения с минимальным подлетным временем и, наконец, возвращение Североатлантического альянса «на исходные позиции» по состоянию на 1997 год.

«НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — заявлял замминистра иностранных дел.

Если верить газете The Washington Post, американцы прилетели в Женеву, чтобы обозначить масштабы военных учений на территории Европы и призвать Россию к «деэскалации» у границ Украины.

ТАСС / DENIS BALIBOUSE / POOL

«Готовьтесь к компромиссам»

Встреча проходила за закрытыми дверями в здании американского представительства при ООН, поэтому подробностями переговоров журналистов не баловали. Лишь во время небольшого обеденного перерыва Сергей Рябков успел немного пообщаться с прессой и еще раз напомнить о неумолимой позиции Москвы.

«К компромиссам должна готовиться американская сторона, — заверил дипломат. — Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть».

Когда переговоры закончились, Рябков и Шерман смогли предоставить полный «отчет» об итогах встречи. Первое, на что обратила внимание российская сторона, это непрекращающиеся обвинения в якобы «готовящемся нападении на Украину». По словам заместителя главы МИД РФ, у Москвы «нет и быть не может» никаких намерений пойти войной на Киев.

По остальным вопросам конкретики было мало. Сергей Рябков подчеркнул, что Уэнди Шерман с коллегами «серьезно» отнеслись к выдвинутым Москвой тезисам, однако по теме нерасширения НАТО на восток стороны договориться не смогли.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Радует только то, что и РФ, и США однозначно признали: шантажировать и запугивать друг друга – контрпродуктивно, вместо этого впору искать консенсус по гарантиям безопасности. Впрочем, судя по экспрессивной реакции Рябкова на пресс-конференции, «украинский вопрос» Вашингтон категорически отказался решать мирным путем.

«Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО [пройдет в июне] формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса". Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии», — высказался дипломат.

Дверь в НАТО

Итоги переговоров, озвученные американской стороной, тоже не отличались сенсационностью. Госпожа Шерман напомнила, что Соединенные Штаты готовы согласиться с определенными лимитами в части масштаба военных учений. При этом страна «никому не позволит закрыть дверь НАТО» для какого-либо другого государства, обозначила замгоссекретаря Энтони Блинкена.

Тех, кто опасается вероятности начала полноценной ядерной войны между сверхдержавами, Уэнди Шерман поспешила успокоить: выиграть такую войну нельзя, обе стороны с этим согласны, поэтому пускать в ход ядерные боеголовки никто не собирается.

В заключение американцы на всякий случай пригрозили, что введут очередные экономические санкции против России и ужесточат экспортный контроль, если та все же решится нанести удар по Украине.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

«Почти данность»

Экспертное сообщество рассуждает о том, что российской стороне удалось достигнуть незначительного прогресса за время прошедших переговоров, однако до «дипломатической победы» еще далеко. Справедливости ради стоит отметить, что американцы готовы и дальше обсуждать вопросы гарантий безопасности «в ближайшие дни», о чем Шерман рассказала прессе.

Известный политолог Марат Баширов предположил, что Москву ответ на позицию о нерасширении Североатлантического альянса на восток не устроит. Следующий ход за президентом Владимиром Путиным, который он сделает уже очень скоро — во время послания к Федеральному собранию (пройдет в начале 2022 года, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков).

«Путин может огласить меры военно-технического ответа по сдерживанию продвижения НАТО к границам России. И это уже почти данность. Скорых договоренностей России с США и НАТО не предвидится. Поэтому, видится следующая логистика этого процесса: не договорились — мы создаем реальную критическую угрозу для США и Европы через серию военно-технических ответов, в том числе с использованием ядерных боеприпасов плюс гибридных ответов в других треках», — пишет Баширов в своем Telegram-канале.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Повторные переговоры по темам НАТО, Украины и ограничениям вооружения могут пройти, по мнению эксперта, через два или три года, когда стороны уживутся с новыми «вводными».