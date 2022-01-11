Представители посольства России в США раскритиковали слова Псаки о гарантиях безопасности

Москва призывает Вашингтон отказаться от инсинуаций в двустороннем диалоге по гарантиям безопасности. Об этом говорится в сообщении российского посольства в США, опубликованном в Facebook.

Так представители дипмиссии отреагировали на высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Ранее она заявила, что американская сторона готовится к тому, что РФ «распространит дезинформацию» об обязательствах, связанных с женевскими консультациями.

«Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям. Тем более, что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров», — отметили в российском посольстве.

Переговоры Россия — Соединенные Штаты по гарантиям безопасности проходили 10 января в Женеве. По информации телеканала «360», дискуссии продолжались около 7,5 часа.