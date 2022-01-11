Игра в «покемонов» закончилась увольнением для двух полицейских в США

Двое сотрудников Департамента полиции Лос-Анджелеса лишились работы после того, как во время службы вместо преступников ловили покемонов в игре Pokemon Go.

Инцидент случился в 2017 году. Офицеры Луи Лозано и Эрик Митчелл, которые проработали в органах правопорядка 28 лет, проигнорировали информацию о том, что недалеко от них происходит ограбление магазина сети Macy's.

Вместо того, чтобы отправиться на место преступления, полицейские покинули район, чтобы продолжить играть в Pokemon Go. Уволенные мужчины обратились с апелляцией в суд. С их слов, запрос на подкрепление они не услышали, поэтому продолжили обсуждать поимку покемонов. Судья отклонил апелляцию правоохранителей.