Магистр и карьерист. Что известно о новом премьер-министре Казахстана

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром, кандидатуру которого ранее одобрили в нижней палате парламента страны. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

На фоне массовых беспорядков, охвативших Казахстан, 5 января Токаев отправил правительство в полном составе в отставку. Это было одним из условий митингующих.

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Смаилов последние три года занимал должность первого вице-премьера и возглавлял министерство финансов. Он не просто сохранил кресло в кабмине, но и возглавил его.

Теперь перед ним стоят задачи по разработке программы работы нового правительства (президент определил срок — до начала февраля). В нее однозначно войдут планы по созданию в стране социального фонда «Народу Казахстана». Организация будет финансировать сферы здравоохранения, образования и соцподдержки, а пополняться будет за счет крупного бизнеса. Список компаний для ежегодных отчислений также сформирует новый кабмин.

Алихану Смаилову — 49 лет. Он — уроженец Алма- Аты. Имеет два высших образования: по специальности «прикладная математика» и степень магистра государственного управления.

Строить карьеру в госаппарате Смаилов начал в 1990-х гг с должности главного специалиста отдела торговли и промышленности администрации Алма—Аты. В 1998 получил пост председателя в федеральном Агентстве по статистике.

С 2003 по 2009 гг. был вторым лицом в МИДе, а затем - в министерстве финансов. В 2015-ом назначен помощником президента. А спустя три года возглавил Минфин Казахстана. В феврале 2019 года стал первым вице-премьером.

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Алихан Смаилов женат, воспитывает двоих детей.