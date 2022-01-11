Повара чукотской школы использовали строительную электродрель для приготовления запеканки

Прокуратура оштрафовала директора Центра образования села Лаврентия на Чукотке за использование в столовой предметов, не предназначенных для приготовления пищи.

Повара учебного заведения взбивали творожную массу для запеканки при помощи строительной электродрели с насадкой для промышленного миксера. Поводом для прокурорской проверки послужили фотографии в мессенджере.

«Установлено, что в нарушение требований закона и санитарно-эпидемиологических норм и правил посуда, используемая в МБОУ для приготовления творожной массы для запеканки из творога, выполнена из алюминия, а непосредственно для размешивания творожной массы использовалась электрическая дрель с насадкой для строительного миксера», — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении директора возбуждено административное дело, руководитель заведения и юридическое лицо оштрафованы на 3 тыс. рублей и на 110 тыс. рублей.

В Подмосковье качество школьного питания можно оценить в рамках программы «Родительский контроль». С сентября в проекте приняло участие более 22 тыс. родителей, пишет телеканал «360».