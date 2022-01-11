Союз биатлонистов России сообщил о смерти олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. У заслуженного мастера спорта были серьезные проблемы с легкими.

Печальным известием поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Время и место похорон Алябьева пока не известны.

«Позвонил Костя Бойцов — умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Шок. Боже мой, Дядя Толя... RIP», — написал Губерниев. в своем Telegram-канале.

Алябьев являлся членом Совета СБР. Он готовил сборную России по биатлону к Олимпийским играм и чемпионату мира в 90-е годы. В его спортивной копилке две золотые медали с Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в эстафете и индивидуальной гонке.