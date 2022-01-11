Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет Россию в 2022 году

Известный астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. Об этом сообщило издание Pravda.ru.

Она сверилась со звездами и рассказала, что в наступившем году страна увидит множество положительных перемен. По мнению Глобы, все негативные и устрашающие прогнозы, которые звучали в декабре 2021 года, не соответствуют действительности, ибо будущее «станет лучшим временем для развития России».

instagram.com / @tamaragloba Под

Астролог уточнила, что российское правительство успешно укрепит страну и увеличит благосостояние народа. Кроме того, она указала, что президент России Владимир Путин предназначен стране самой вселенной.

«Владимир Путин станется на своем посту до тех пор, пока не сделает все намеченное», — твердо заявила звездный специалист.

Также Тамара Глоба отдельно выделила позитивные изменения в сфере промышленности. Благодаря импортозамщению и введению инноваций, некоторые области смогут не только нарастить обороты выпуска продукции, но и выйти на мировые рынки.

Ранее стало известно о тайном предсказании Ванги для России. Болгарская провидица рассказывала о международном заговоре. Ее слова записал астролог Борис Кючуков. Провидица уточнила, что «страны, разделенные большой водой, будут решать как разделить Россию».