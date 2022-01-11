Захарова раскритиковала заявления о российской «агрессии» на фоне событий в Казахстане

Заявления о российской «агрессии» на фоне происходящего в Казахстане являются околесицей. Такую позицию обозначила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выразила мнение, что подобные высказывания озвучивают люди, которые «вообще не принадлежат к этому миру».

«Эта операция привела к прекращению кровопролития, она его остановила», — подчеркнула представитель МИД.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поблагодарил российское руководство за понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворцев в республику, передает телеканал «360». По его словам, власти двух государств поддерживали связь с начала беспорядков.