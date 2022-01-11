Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова госпитализирована

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована. Она находится в одной из московских больниц.

О госпитализации Тарасова сообщила сама в беседе с корреспондентом «ВсеПроСпорт». однако подробности своего состояния заслуженный тренер озвучивать отказалась.

«Я в больнице», — заявила Тарасова.

Ранее Татьяне Тарасовой стало плохо во время съемок финального выпуска «Ледникового периода». Там она является председателем жюри. Из-за этого выпуск вышел в эфир без ее участия.