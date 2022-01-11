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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова госпитализирована

Общество
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова госпитализирована

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована. Она находится в одной из московских больниц.

О госпитализации Тарасова сообщила сама в беседе с корреспондентом «ВсеПроСпорт». однако подробности своего состояния заслуженный тренер озвучивать отказалась.

«Я в больнице», — заявила Тарасова.

Ранее Татьяне Тарасовой стало плохо во время съемок финального выпуска «Ледникового периода». Там она является председателем жюри. Из-за этого выпуск вышел в эфир без ее участия.

#госпитализация #здоровье #тарасова