Посольство России напомнило США о своем праве проводить военные учения в стране

Россия имеет право самостоятельно решать, где и как будут проходить военные учения на национальной территории. Об этом сообщили в посольстве РФ в Twitter.

Подобный пост дипмиссия опубликовала после призыва госсекретаря США Венди Шерман «отвести силы» от границы с Украиной. На такое заявление в посольстве ответили, что подобная логика странная, учитывая переговоры с Россией, на которой США отказались обсуждать численность войск в Европе.

«Наше решение — где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — отметили в посольстве.

Консультация по предложениям России о гарантиях безопасности была проведена ранее в Женеве. В скором времени запланированы еще одни переговоры в формате Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а позднее в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.