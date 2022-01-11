Токаев: состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии в Казахстане будет увеличен

Количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии в Казахстане будет увеличен. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что в ряде городов представители Комитета нацбезопасности оставили место службы в период беспорядков. Токаев в связи с этим отметил, что Казахстану необходимо переформатировать схему национальной безопасности.

Новые подразделения Нацгвардии и спецназа сформируют в Казахстане. В стране необходимо пересмотреть принципы работы пограничной службы.