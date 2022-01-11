Подлодки 949АМ смогут нести 72 крылатые ракеты после модернизации

Подлодки проекта 949АМ после модернизации могут стать самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском флоте, сообщили в судостроительной отрасли.

Модернизированные по проекту 949АМ субмарины «Антей» смогут нести до 72 крылатых ракет «Оникс», «Калибр» или «Циркон». Они станут наиболее вооруженными «подводными носителями» крылатых ракет в Военно-морском флоте (ВМФ) России, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

Общий боекомплект подлодки проекта 949АМ составит порядка 100 единиц ракетно-торпедного, торпедного и ракетного вооружения.

«Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы», — подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время работы по ремонту с модернизацией подлодки проекта 949А «Иркутск» ведутся на Дальневосточном заводе «Звезда». Следующим по проекту 949АМ переоборудуют атомный крейсер проекта 949А «Челябинск».