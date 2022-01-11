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Подлодки 949АМ смогут нести 72 крылатые ракеты после модернизации

Армия
Подлодки 949АМ смогут нести 72 крылатые ракеты после модернизации

Подлодки проекта 949АМ после модернизации могут стать самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском флоте, сообщили в судостроительной отрасли.

Модернизированные по проекту 949АМ субмарины «Антей» смогут нести до 72 крылатых ракет «Оникс», «Калибр» или «Циркон». Они станут наиболее вооруженными «подводными носителями» крылатых ракет в Военно-морском флоте (ВМФ) России, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

Общий боекомплект подлодки проекта 949АМ составит порядка 100 единиц ракетно-торпедного, торпедного и ракетного вооружения.

«Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы», — подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время работы по ремонту с модернизацией подлодки проекта 949А «Иркутск» ведутся на Дальневосточном заводе «Звезда». Следующим по проекту 949АМ переоборудуют атомный крейсер проекта 949А «Челябинск».

#флот #вооружение #подлодки