Более 70 самолетов занимались переброской миротворцев ОДКБ в Казахстан

Воздушная группировка из 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 была сформирована для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Для стабилизации обстановки в Казахстан были направлены миротворческие силы ОДКБ. Они пробудут в республике ограниченное количество времени.

«Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124», — заявили в Минобороны России.

В состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил Белоруссии, Таджикистана, России, Армении и Киргизии. От России в составе миротворцев оказались подразделения и воинские части ВДВ.

Массовые протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни нового года. Граждане республики выступали против двукратного увеличения цен на сжиженный нефтяной газ.