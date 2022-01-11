Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром Казахстана

Казахстанский парламент единогласно одобрил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьером республики. Ранее он был временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана. Известно, что он имеет ряд государственных наград, а также дипломатический ранг «Советник 1 ранга».

Ранее Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики. Президент Казахстана предложил его кандидатуру на эту должность во время заседания парламента республики. В данный момент они принимают участие в заседании парламента в формате видеосвязи.