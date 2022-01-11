Президент Казахстана предложил кандидатуру Смаилова на пост премьера республики

Глава казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики.

Смаилов до сегодняшнего дня занимал пост исполняющего обязанности премьер-министра Казахстана. Токаев предложил его кандидатуру на эту должность во время заседания парламента республики.

Президент Казахстана и Смаилов в данный момент принимают участие в заседании парламента в формате видеосвязи. Ранее глава государства обещал внести предложения по составу новой администрации Казахстана.

Прошлое правительство республики было отправлено в отставку во время массовых беспорядков на территории Казахстана. Предложения по составу кабмина страны внесут на следующий день после внеочередного саммита ОДКБ.