Опасные железные снегодержатели нависли над подъездом в Кировском районе Петербурга

Петербуржцы пожаловались на ежегодное падение железных конструкций снегозадержателей в доме по улице Кирова.

Местный житель рассказал 78.ru, что уже второй год подряд снегодержатели падают на землю. В прошлом году после потепления два из них были сорваны, один повис на проводах.

«Управляющая компания оперативно отреагировала на заявку и к вечеру его сняли» — рассказал очевидец.

Сход железных конструкций с отремонтированной крыши на этом не закончился. Следующая балка висит над подъездом с декабря. УК «Гарант Сервис» в ответ на многочисленные заявки отмечает, что у нее есть более важные заявки.

«Что может быть важнее, ведь тут прямая угроза для жизни прохожих» — удивился местный житель.

Петербуржцы с начала зимы жалуются на некачественную уборку снега. Плохая работа коммунальщиков приводит к большому числу проблем. Жители Северной столицы регулярно обращаются в травмпункты из-за падений на скользких тротуарах. Город стоит в многокилометровых пробках из-за неубранного снега и несвоевременного вывода снегоуборочной техники. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не торопится выйти из сложившейся ситуации.